Ojee: ‘GTST’-kijkers noemen zomercliff ‘achterlijk’ en ‘slechtste ooit’

Fans van ‘GTST’ die de soap op televisie volgen moeten nog even geduld hebben, maar de Videoland-kijkers kunnen een week eerder al hun hart ophalen. Vanaf vandaag is de langverwachte zomercliff te streamen, maar deze valt absoluut niet in de smaak…

Eerder klaagden fans al over de ‘kinderachtige’ verhaallijn die GTST sinds kort heeft geïntroduceerd, nu is de zomercliff het gesprek van de dag. Twitter stroomt vol met negatieve reacties en de makers van de soap worden allesbehalve gespaard.

Let op: spoilers!

In de laatste aflevering van het seizoen is te zien hoe Amir (Alkan Çöklü) met een knuppel op zijn achterhoofd geslagen wordt, terwijl hij als arts ter plaatse is bij een ongeluk. Uiteindelijk moet hij zelf met de ambulance mee naar het ziekenhuis en krijgt Sjors (Melissa Drost) – met wie hij net drie maanden getrouwd is – het slechte nieuws te horen. Zij staat huilend en biddend aan zijn bed, terwijl zijn hart ermee op lijkt te houden.

Nog meer slechte tijden

Dat is niet het enige dramatische dat voorbij komt in de zomercliffhanger van GTST. Wanneer Linda (Babette van Veen) en Janine (Caroline de Bruijn) genieten van een spadag in De Rozenboom, zien ze plotseling dat Ludo (Erik de Vogel) – ja, hij wandelt ineens CS binnen – en Billy de Palma (Lone van Roosendaal) elkaar het jawoord geven. En er is meer: tijdens een optreden in Boks valt Jojo (Stephanie van Eer) ineens neer, waarna Anton (Joep Sertons) roept dat meteen 112 gebeld moet worden.

Niet mals

Een hoop drama, dus, maar de kijkers van GTST zijn diep teleurgesteld. Sterker nog, de zomercliff van 2019 wordt “een van de slechtste tot nu toe” genoemd.

Jeetje wat een afgezaagde cliffhangers was dit zeg van gtst… echt een van de slechtste tot nu toe en toch weet ik dat ik 2 september weer kijk😂! #gtst — Mandy (@xMandy97) 28 juni 2019

Maar ik zeg eerlijk vind er geen pest aan hoor de gtst clif niet spannend genoeg #gtst #videoland — 👮⚫💙 ⚫(っ◔◡◔)っpolitiefan-jeanny ⚫💙⚫👮 (@polfanjeanny) 28 juni 2019

De cliffhanger van #gtst 2019 is zo……uhm……? SAAI!! SAAIER!! SAAIST!! I can’t handle 😱😱😱 OMFG wat erg gewoon. pic.twitter.com/6ktZBeGiIB — Pippa Maas (@Pippa_MSTR) 28 juni 2019

Ik weet niet wat ik van de cliffhanger moet denken, maar het is anders #GTST #volgendeweek #vrijdag — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 28 juni 2019

cliffhanger gezien.. niks spectaculairs aan.. erg tegenvallend dit jaar.. 🤷🏼‍♀️ Had het in een andere scene gezet & andere verhaal, dan was het spannender geweest.. #gtst #zomercliff #cliffhanger — Mariska (@Mariskaaaaa_x) 28 juni 2019

Wat een vreselijk slechte laatste aflevering en cliffhanger. Misschien wel de slechtste ooit #gtst — MaleNurse (@Dance19834) 27 juni 2019

Zomerstop

Hoe alle bovenstaande gebeurtenissen aflopen, wordt overigens op 2 september duidelijk. Dan gaat het nieuwe seizoen van de soap weer start. In de tussentijd kunnen fans het doen met het GTST Magazine en een nieuwe verhaallijn, Hartsvriendinnen?, die exclusief via Instagram Stories te volgen is.

