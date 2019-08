Zomers griezelen: dit zijn (letterlijk) de heetste horrorfilms aller tijden

Zo’n twee weken geleden ging-ie in première: ‘Midsommar’, de film die nu al wordt bestempeld als engste van het jaar. Heb jij ‘m al gezien en smaakt het naar meer? Of wil je thuis vast in de stemming komen? Wij zetten de beste zomerse horrorfilms voor je op een rij. Kippenvel, gegarandeerd!

The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Op het broeierige platteland van Texas vind je hartje zomer geen centimeter schaduw. Wel vind je er met een beetje pech de kettingzaagkiller Leatherface en zijn al even gestoorde familie. Fun fact: tijdens de opnames van deze horrorklassieker was het bijna veertig graden, waardoor de stank op de set vol vlees, botten en dierenkarkassen al even weerzinwekkend was als de film zelf.

Jaws (1975)

Een dagje naar het strand zou na Jaws nooit meer helemaal hetzelfde zijn. In deze blockbuster van Steven Spielberg worden badgasten in alle soorten en maten tijdens het hoogseizoen verorberd door een witte haai. De bloedstollende soundtrack van John Williams (Star Wars) was goed voor een Oscar.

Friday the 13th (1980)

Na het zien van Friday the 13th waren we helemaal klaar met kamperen. In deze ultieme zomerslasher worden slachtoffers een voor een aan het mes geregen door een krankzinnige killer. Seriemoordenaar Jason Voorhees riepen we onlangs nog uit tot onze favoriete horrorschurk aller tijden!

Tremors (1990)

De inwoners van een afgelegen dorpje in de woestijn worden geterroriseerd door enorme zandwormen. In de bioscoop was dit niet bepaald een hit, maar dankzij de leuke cast, humor zo droog als de woestijn waar de film zich afspeelt en de uitstekende speciale effecten groeide Tremors uit een regelrechte videotheekklassieker. Goed voor niet minder dan vijf vervolgen en zelfs een heuse televisieserie!

The Hills Have Eyes (2006)

In deze remake van de gelijknamige horrorklassieker van Wes Craven (A Nightmare on Elm Street) wordt een vakantievierend gezin in de woestijn achtervolgd door een gemuteerde kannibalenfamilie. De grimmige finale in een dorpje dat gebruikt werd voor kernproeven zal je niet snel vergeten. Van de regisseur van Crawl en het even verderop besproken bloedbad Piranha 3D!

The Ruins (2008)

In The Ruins belandt een aantal toeristen in Mexico op het menu van een vleesetende plantensoort. Dat klinkt best mal en dat is het eigenlijk ook. Maar dankzij de even gore als overtuigende effecten kruipt dit venijnige horrorfilmpje toch diep onder je zonverbrande huid.

Eden Lake (2008)

Een romantisch tripje naar het Britse platteland verandert in een bloederige nachtmerrie wanneer de tortelduifjes het aan de stok krijgen met een stel uiterst sadistische hangjongeren. Niet alleen de moeite waard van deze ijzingwekkende spanningsopbouw, maar ook vanwege de vroege rol van Hollywood-ster Michael Fassbender. Geen wonder dat Eden Lake het schopte tot onze lijst van de beste horrorfilms van deze eeuw.

Piranha 3D (2010)

Alexandre Aja gooit momenteel hoge ogen met de horrorhit Crawl, over moordzuchtige alligators die toeslaan tijdens een overstroming. Begin dit decennium leverde deze regisseur ook al een prima Animals Attack-film af met Piranha 3D, een even gore als grappige combinatie van zon, zee en… splatter! In 2012 verscheen Piranha 3DD, maar zelfs onze grote held David Hasselhoff kon dit melig getitelde vervolg niet redden.

Midsommar (2019)

Een aantal Amerikaanse studenten reist af naar een Zweden om een midzomerfestival te bezoeken dat eens in de negentig jaar plaatsvindt. In het afgelegen Milka-dorpje zijn de gasten al snel getuige van bloederige rituelen… waar ze niet veel later zelf deel van uitmaken! Van de regisseur van Hereditary, dus met genoeg gore gekkigheid om ook de meest verwende horrrorfan bij de les te houden.

