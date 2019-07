Dankzij deze tips slaap jij voortaan als een roos in het vliegtuig

Zelfs met een oogmasker op en een kussen in je nek, is slapen in het vliegtuig een beetje een uitdaging. Maar met deze tips zou het zomaar goed kunnen komen.

Voorbereiding

Het begint al tijdens het boeken. Zorg ervoor dat je de juiste stoel op de juiste plek hebt. Wil je een beetje slapen, ben je het beste af met een stoel aan het raam. Dan heb je immers de zijwand om tegenaan te leunen. Zorg dat je nooit de stoelen precies voor de economy class boekt. Het is de plaats waar veel maatschappijen gezinnen plaatsen, dus dat betekent onrust en lawaai. Niet slaapbevorderend.

Geen alcohol

Hoewel het verleidelijk lijkt een wijntje of borrel te bestellen om je in slaap te krijgen, kun je dat beter niet doen. Door de alcohol slaap je lichter en word je later in de nacht onrustiger. Wil je wat dieper en vooral lekker doorslapen, dan kun je beter nog voor een melatoninepilletje kiezen.

Vertrouwd

Neem, als je er de ruimte voor hebt, een dekentje of grote sjaal van thuis mee. Volgens verschillende onderzoeken helpt een vertrouwde geur ons om sneller in slaap te vallen. Slaap zzzzze…

