Zo laat de supermarkt jou meer kopen dan je eigenlijk had gepland

Heel herkenbaar: je loopt de supermarkt in met een duidelijk boodschappenlijstje waar je je aan wilt houden, maar verlaat vervolgens de winkel met drie extra zakken chips, een rol koekjes, een flesje wijn en twee repen chocolade. Weer gefaald dus. Maar hoe komt dit nou? Supermarkten hebben een aantal trucjes waardoor jij extra producten koopt.

Foodwatch, ook wel de voedselwaakhond van Nederland, heeft een lijstje gemaakt met de trucjes waarmee supermarkten ons verleiden om meer lekkere dingen te kopen dan eigenlijk was gepland. We waarschuwen je alvast: de trucjes zijn super sneaky. Over echt bijna alles is nagedacht!

1. We worden hongerig gemaakt

Niemand koopt zó veel eten als iemand die met honger boodschappen gaat doen. De supermarkten hebben hier iets op bedacht: de geur van net gebakken brood zorgt er namelijk voor dat je meer trek krijgt. De oven waarin net vers brood is gebakken staat dus vaak wagenwijd open om de heerlijke geur door de winkel te verspreiden. Sommige winkels spuiten zelfs met een spray met broodgeur in de winkel.

2. Ongezond eten ligt in het zicht

Supermarkten verdienen meer geld aan de verkoop van sterk bewerkte (oftewel ongezonde) producten. Om die winst niet mis te lopen, zorgen de winkels ervoor dat je deze producten als bijna eerste tegenkomt. De schappen met chips en koekjes liggen daarom vaak meer in het zicht dan de versafdeling.

3. Slimme muziekkeuzes

Zelfs muziek kan onbewust de keuzes van consumenten sturen. Zo blijkt dat er bijvoorbeeld meer Franse wijn wordt verkocht als er een Frans nummer op de achtergrond wordt gedraaid.

4. Hoe groter het winkelkarretje, hoe meer je koopt

Winkelwagentjes zijn met opzet heel groot gemaakt. Zo heb je het gevoel dat je nog maar heel weinig hebt gekocht als je maar een paar producten in zo’n grote kar ziet liggen. Je zal dus sneller geneigd zijn om er nog maar even wat bij te leggen.

5. Groente en fruit liggen aan het begin

In bijna iedere supermarkt liggen groente en fruit direct bij de ingang. Ook daar is heel goed over nagedacht. Als je namelijk al wat groente en fruit hebt gekocht, gun je jezelf daarna sneller die zak chips.

6. De gezonde producten liggen tactisch verspreid

Wil je groente, fruit, brood en melk? Dan moet je de hele winkel door en loop je ondertussen langs alle verleidingen, zoals snacks en drank. Probeer dan maar eens niet naar al die lekkere producten te kijken.

7. Duurdere producten liggen op ooghoogte

Wat we als eerste zien, kopen we eerder. Daarom leggen bijna alle supermarkten de A-merken op ooghoogte. De budgetmerken liggen vaak helemaal onderaan.

8. De kassa als laatste verleidingspunt

Ook al lukt het je om de schappen met drank en ongezond eten te weerstaan, er is één verleidingspunt dat je onmogelijk kunt ontlopen: de kassa. Dit wordt ook wel de ‘jengelzone’ genoemd. Tijdens het wachten aan de kassa wordt je volop verleid met kleine lekkernijen die je vaak nog even snel bij je boodschappen legt. Deze producten zijn vaak gericht op kinderen. Gaat je kind namelijk moeilijk doen om snoepgoed? Dan zijn we vaker geneigd te zwichten bij de kassa en dat kindersurprise-ei ook nog maar op de band te gooien.

Bron: AD | Beeld: iStock