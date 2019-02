Zo houd je jouw valentijnsboeket langer mooi

Gisteren bloemen gekregen van je partner? Dan wil je natuurlijk dat dit liefdevolle gebaar zo lang mogelijk goed blijft. Zo houd je jouw boeket langer mooi.

Of je hebt jezelf een bosje cadeau gedaan, want waarom zouden we dat niet mogen? Charline Kempenaers van Fleurop geeft wat tips voor het behoud van je bloemen. Ten eerste raadt ze aan om het boeket weg te houden van de warmte: dus niet in de buurt van het zonnige raam of de verwarming. Ook het water zo nu en dan verversen helpt om de fleurigheid langer in huis te houden.

Rozen

Klinkt waarschijnlijk heel logisch allemaal en misschien wist je deze tips allang, maar ook voor de romantische rozen heeft ze nog een laatste aanbeveling. Deze soort houdt van een volle vaas, dus je kunt het beste niet te zuinig zijn met water. Charline: ‘En zorg dat er geen blaadjes in het water terechtkomen, want die maken slechte voeding aan voor de stengels.’ Zo kun je nog een lange tijd genieten van dat vleugje romantiek in huis!

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock