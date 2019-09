Zo herken je neppe volgers op Instagram

Krijg je er weleens totaal onbekende nieuwe volgers bij op Instagram? Goed nieuws: je bent niet de enige. Minder goed nieuws: dit zijn vaak nepaccounts. Benieuwd hoe je deze herkent? We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet!

Maar eerst: waarom?

Sommige mensen willen het graag laten lijken alsof ze door veel mensen gevolgd worden, dus geven ze geld uit aan volgers. Zo worden ze binnen no-time gevolgd door honderden nepaccounts, wat eigenlijk geen mensen zijn maar dus zogeheten bots. Maar waarom ze jou volgen, terwijl je er niet eens om hebt gevraagd?

Sommige bots zijn ongevaarlijk, maar niet allemaal. Vaak volgen ze je en reageren ze op je foto’s in de hoop dat je het account terug gaat volgen (óf dit zijn gewoon echte accounts die dit doen in de hoop op meer volgers). Maar soms doen ze meer. Veel van deze accounts sturen je namelijk spam of schadelijke links via DM. Het is daarom het beste om dit soort accounts altijd te rapporteren bij Instagram.

Hoe herken je een neppe volger?

Het is niet heel moeilijk om een nepaccount te spotten. Als je bijvoorbeeld likes en algemene reacties krijgt op random foto’s, heb je waarschijnlijk al met een neppe te maken. Als het account zo’n duizend andere accounts volgt maar zelf bijna geen volgers heeft, is dit ook een duidelijk teken. Al helemaal als het zelf bijna geen foto’s post. Is het wel een actief account maar twijfel je, gebruik dan de functie ‘omgekeerde afbeelding zoeken’ in Google en kijk of het foto’s zijn die zijn gekopieerd van andere gebruikers of websites.

Dan zijn er natuurlijk ook nog de overduidelijk neppe accounts waar bijvoorbeeld alleen maar gestolen foto’s op worden geplaatst met daarin constant andere mensen. Of de accounts waar letterlijk niets op te zien is: geen profielfoto, geen posts, geen volgers en een rare naam. Bijna niet te missen.

Slechte Instagrammers

Nu moeten we natuurlijk wel nog even melden dat al deze feitjes niet 100% garanderen dat het je met een bot te maken hebt. Het zouden zomaar mensen kunnen zijn die gewoon niets snappen van Instagram.

Bron: Mashable | Beeld: iStock