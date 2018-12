Zien: dit zijn jullie mooiste kerstbomen op een rijtje

Slingers, lichtjes, ballen, hangers en een grote piek: een kerstboom brengt een hoop gezelligheid met zich mee. Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon!

Staat jouw kerstboom al opgetuigd en wel in huis? Bij een hoop Flair-lezeressen in elk geval wel! We vroegen op Facebook of jullie een kiekje ervan met ons wilden delen en hebben een aantal inzendingen op een rijtje gezet. En oh, wat hebben jullie je best gedaan. Fijne feestdagen!

Beeld: iStock, Facebook