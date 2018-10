Zien: de trailer van de ‘All You Need Is Love’-film is eindelijk hier

Hoewel het gloednieuwe seizoen van ‘All You Need Is Love’ net van start is gegaan, kunnen we niet wachten om nóg meer te zwijmelen. Afgelopen maart werd bekend gemaakt dat er een heuse ‘All You Need Is Love’-film komt. Nu is het moment eindelijk daar: de trailer van de Nederlandse liefdesfilm is verschenen.

De film draait vanaf 6 december in de bioscoop.

‘All You Need Is Love’-film

De nieuwe Nederlandse film gaat uiteraard over meerdere liefdesverhalen, waarbij verschillende koppels worden gevolgd tijdens hun zoektocht naar ware liefde. Zo zien we onder andere Fedja van Huêt als presentator van het populaire televisieprogramma, waarmee hij de rol van Robert ten Brink als Dr. Love op zich neemt. Het is bijna kerst als Fedja vlucht naar het buitenland, waardoor het nog maar de vraag is of het programma nog kan doorgaan.

Cast

Fedja van Huêt is natuurlijk niet de enige bekende acteur die we kunnen bewonderen in de film. Ook Waldemar Torenstra, Anniek Pheifer, Bracha van Doesburg, Rop Verheijen, Peter Paul Miller, Annet Malherbe en Frank Lammers spelen een rol. Bekijk hieronder de langverwachte trailer:

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP