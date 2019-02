Waarschijnlijk doe je het bijna nooit of heb je het zelfs nog nooit gedaan, maar zou je het wel moéten doen: een kijkje nemen onder de rubberen rand van de wasmachine. De kans is namelijk groot dat er een hoop viezigheid te vinden is, die je behoorlijk ziek kan maken.

Hangt er een vieze geur in de trommel van jouw wasmachine maar heb je geen idee waar deze precies vandaan komt? Het gedeelte onder de rubberen rand zou zomaar de boosdoener kunnen zijn. Een groep Australische moeders ontdekte dat het bij hun machine zo vies was, dat er een hoop schimmel was ontstaan én er een onaangename geur onder vandaan kwam.

Gevaarlijk

Heel fris is zo’n schimmelplek natuurlijk niet, maar volgens de DailyMail kan het ook nog eens gevaarlijk zijn. Zit er bijvoorbeeld een hoop zwarte schimmel onder de rubberen rand, dan kan dat voor allerlei gezondheidsklachten kan zorgen. Zo kun je last krijgen van stress en pijn aan zenuwen en gewrichten, allergische reacties, keelpijn, ademhalingsproblemen, vermoeidheid, misselijkheid, braken en irritaties aan je slijmvliezen.

Rubberen rand schoonmaken

Om schimmelvorming te voorkomen is het belangrijk om de rubberen rand van je wasmachine regelmatig schoon te maken. Eigenlijk het liefst na elke wasbeurt. Trek het randje even omhoog en haal er een droog doekje langs zodat er geen vocht onder blijft zitten. Kleine moeite, toch?

