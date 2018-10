Zangtalent opgelet: er komt een spin-off van Beste Zangers met YouTube-talent

Zaterdagavond kwam er een einde aan het elfde seizoen van het succesvolle tv-programma Beste Zangers, waarin bekende Nederlanders de sterren van de hemel zingen. AVROTROS heeft nu bekend gemaakt een spin-off van het programma te gaan maken, waaraan zingende YouTubers mee kunnen doen. De spin-off speelt in op het talent van Beste Zangers-deelneemster Davina Michelle.

Het nieuwe programma is op zoek naar amateurzangers en -zangeressen die nu alleen nog te horen zijn op YouTube. Zangtalent kan zich opgeven door een nummer te vertolken dat tijdens het laatste seizoen van Beste Zangers is gezongen door Lee Towers, Trijntje Oosterhuis, Alain Clark, Tino Martin, Glen Faria, Maria Fiselier of Davina Michelle. Vervolgens kan het filmpje van dat optreden gestuurd worden naar de omroep.

‘De nieuwe Davina Michelle’

AVROTROS kiest uit alle inzendingen de twintig leukste en beste covers, die allemaal een plaats krijgen op het YouTube-kanaal van de omroep. ‘De zeven optredens die daar de meeste likes scoren, mogen mee naar Ibiza waar samen met Jan Smit en de Marcel Fisserband in april op een dag een speciale aflevering van Beste Zangers zal worden opgenomen,’ vertelde een woordvoerster aan het AD. ‘Feitelijk gaan we dus op zoek naar de beste, al dan niet beginnende Nederlandse YouTube-coverartiest.’

Toch kan niet iedereen meedoen aan het nieuwe programma. De AVROTROS heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de deelnemers. Zo moet al het zingende YouTube-talent al een eigen YouTube-kanaal hebben waar ze regelmatig video’s van covers op plaatsen. Ook mag de video alleen naar de redactie van het programma worden gestuurd.

Boegbeeld

YouTube-ster Davina Michelle wordt als groot voorbeeld gebruikt voor het nieuwe programma. De 22-jarige Michelle Hoogendoorn begon haar eigen YouTube-kanaal, waarop ze covers van bekende nummers deelde. Eén van die covers werd een groot succes. Zo zong Michelle het nummer What About Us van zangeres Pink, dat miljoenen views kreeg en zelfs door Pink zelf werd gecomplimenteerd. ‘Dit is beter dan ik ooit zal klinken,’ was de reactie van de Amerikaanse zangeres. AVROTROS hoopt met de spin-off een soortgelijk talent te vinden.

Iets voor jou? Deelnemers kunnen een mail (inclusief video) sturen naar bestezangers@avrotros.nl. Let op: je kunt uiterlijk meedoen tot 31 december 2018.

Bron: AD | Beeld: AVROTROS