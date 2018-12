Gossip Girl, Pretty Little Liars en Riverdale in één: ‘YOU’ verschijnt bíjna op Netflix!

De Tweede Kerstdag-lunch bij je schoonouders zal vroeg afgelopen zijn dit jaar, want het eerste seizoen van de nieuwe, spannende serie YOU is vanaf 26 december te bingen op Netflix.

Stalker from hell

In YOU zien we hoe Joe (Penn Badgley, vooral bekend als Dan uit Gossip Girl) en Guinevere (Elizabeth Lail) kneiterverliefd op elkaar worden. Zij is een schrijfster, hij heeft een eigen boekenwinkel, en de twee kunnen hun geluk met elkaar niet op. Totdat Joe ineens erg bezitterig wordt, en hij Guinevere’s vriendinnen hiervan de schuld geeft, met hartsvriendin Peach (Shay Mitchell uit Pretty Little Liars) voorop. Guinevere vindt Joe terecht ineens heel creepy en maakt het uit. Maar daar begint de ellende pas, want hierna ontpopt deze enge ex zich tot een stalker uit je ergste nachtmerrie…

Veelbelovend

In Amerika is YOU al sinds eind juli te zien op Netflix, en daar werd de door de producenten van Riverdale gemaakte serie erg goed ontvangen. Het eerste seizoen van de op de thriller-roman van Caroline Kepnes gebaseerde serie heeft een score van maar liefst 90 procent bij filmdatabase Rotten Tomatoes.

Can. Not. Wait.

Meer goed nieuws: er is inmiddels ook een tweede seizoen aangekondigd! Kom maar door met deze nieuwe lievelingsserie, wij kunnen niet wachten.

Bron: Superguide | Beeld: Netflix