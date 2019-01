In één keer ‘You’ gebinged? Dan zijn déze stalkerseries echt iets voor jou

Iedereen is in de ban van ‘You’, de nieuwe, spannende serie op Netflix waarin een stalker ons meeneemt in zijn twisted gedachten en daden. Heb jij – net als wij – het hele eerste seizoen in één adem af gekeken en ben je wanhopig op zoek naar iets gelijkwaardigs terwijl je wacht op seizoen twee? Dan hebben we een aantal interessante tips voor je.

Engerds á la Joe

We spitten de databases van de bekende streamingsdiensten grondig door en hebben daarin een aantal stalkerachtige series gevonden die het kijken meer dan waard zijn. Hieronder vind je onze selectie; schuif alle avondplannen voor de komende dagen maar vast aan de kant!

The Fall – Netflix en Videoland, 3 seizoenen

In The Fall jaagt rechercheur Stella Gibson (Gillian Anderson) op een mysterieuze moordenaar die de straten van Belfast onveilig maakt. De dader blijkt Paul Spector te zijn, op het eerste gezicht een vriendelijke vader met een doodgewoon huwelijk en twee schattige kinderen, maar eigenlijk een gestoorde, meedogenloze vrouwenstalker en -killer. Opvallende detail: net als in You is de creep in kwestie niet bepaald onaangenaam om naar te kijken. Niemand minder dan Jamie Dornan, die we kennen als de sexy Mr. Grey uit de Fifty Shades-reeks, speelt de bad guy en ook in The Fall zie je een groot deel van het verhaal vanuit zijn perspectief. Bijzonder interessant én superspannend!

Gypsy – Netflix, 1 seizoen

In Gypsy speelt Naomi Watts een succesvolle therapeute in Manhattan. Zij leidt op het eerste gezicht het perfecte leventje, maar ze mist spanning en avontuur. Om daar verandering in te brengen, gaan ze zich steeds verder mengen in het leven van haar patiënten. Maar wat begint als een spel om de sleur te doorbreken, neemt al snel griezelige vormen aan.

Stalkers Who Kill – Netflix, 1 seizoen

Wie geniet van You, kan een beetje true crime vast ook wel waarderen. In deze misdaad-documentaireserie zie je echte en nagespeelde beelden van waargebeurde moorden die zijn gepleegd door stalkers, zoals ex-geliefden, collega’s en zelfs familieleden. Met maar liefst tien afleveringen kun je voorlopig wel even vooruit.

Doctor Foster – Netflix, 2 seizoenen

Wat doe je wanneer je een blonde haar vindt op de das van je man? Niet gelijk denken dat-ie een affaire heeft, waarschijnlijk. Maar vind je ook een rode lippenbalsem en is hij op onverklaarbare momenten weg? Dan begint er misschien iets te knagen. Wanneer dit Gemma Foster, gerespecteerd huisarts in het Engelse stadje Parminster, overkomt, bekruipt haar direct een naar gevoel. Haar man Simon zou toch niet echt..? Nou, wel dus. Al in de eerste aflevering van de BBC-serie Doctor Foster krijg je overal kippenvel wanneer je Gemma’s wereld ziet instorten als ze ontdekt dat haar man een dubbelleven leidt. Maar waar veel andere vrouwen meteen haar biezen zou pakken, ontpopt Gemma zich tot een heuse stalker. Ze gaat op onderzoek uit en zint op de ultieme wraak.

Modus – Netflix en Videoland, 2 seizoenen

De Scandinavische thriller Modus, gebaseerd op de thrillers van Anne Holt, speelt zich af in Stockholm en duikt in de onlinewereld van de haatzaaiers. Het verhaal begint met de koelbloedige moord op een vrouwelijke dominee. Al snel volgt een tweede slachtoffer, en een derde. Steeds zijn het andersdenkenden, of sympathisanten daarvan. Voormalig crimineel psychologe van de FBI Inger Johanne Vik, die met haar twee kinderen net terug is in Zweden, raakt betrokken bij de moorden. Haar autistische dochtertje ziet namelijk iets wat ze nooit had mogen zien. Dan begint de moordenaar zijn jacht op de getuige…

Gossip Girl – Netflix, 6 seizoenen

Een groep steenrijke tieners op een privéschool in Manhattan lijkt met alles weg te komen. Hun levens draaien volledig om roddel en achterklap. Een anonieme blogger bekijkt elke stap die ze zetten en deelt de schandalige nieuwtjes over hen en hun schoolgenoten op het razendpopulaire platform Gossip Girl. De beste vriendinnen kunnen na een post op het blog plotse veranderen in aartsrivalen. We willen niet teveel verklappen voor wie de serie nog niet gezien heeft, maar ook in deze serie speelt Penn Badgley, boekhandelaar Joe in You, een sleutelrol. Vermaak gegarandeerd!

Pretty Little Liars – Netflix, 7 seizoenen

Een vriendengroepje van vijf tienermeiden valt uit elkaar wanneer hun leider, Alison DiLaurentis, van de aardbodem verdwijnt. Een jaar na het tragische incident krijgen de meisjes sms’jes van iemand die zich ‘A’ noemt. ‘A’ dreigt allerlei geheimen van hen te onthullen aan de buitenwereld. De groep komt tot de conclusie dat alleen Alison hun dirty little secrets weet. Zou Alison nog leven en zou ze wraak willen nemen voor wat er die noodlottige avond heeft plaatsgevonden? Wie You heeft gekeken zal ook in Pretty Little Liars een bekend gezicht spotten: Shay Mitchell, in You Beck’s vriendin Peach, is namelijk één van de ‘liars‘; Emily.

