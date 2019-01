Yes! Het 2e seizoen van ‘You’ is in aantocht en dít kun je verwachten

Nadat de nieuwe serie ‘You‘ afgelopen 26 december op Netflix verscheen, werd de crime-thriller van de makers van ‘Riverdale‘ massaal gebinged. En terecht, want de show – met hoofdrolspelers uit Gossip Girl én Pretty Little Liars – is allesbehalve voorspelbaar en loei- en loeispannend. Dat er een tweede seizoen aankomt, vinden we dan ook fantastisch nieuws, maar wat gaan we daarin zien?

Spoiler alert!

Pas op! Het eerste seizoen nog niet gekeken? Dan kan onderstaande bericht spoilers bevatten. Doorlezen is dus op eigen risico.

Tipje van de sluier

Hoewel het helaas nog wel even zal duren voordat de nieuwe afleveringen verschijnen, heeft Netflix wel al een aantal details onthuld over de komende reeks.

Stalker-modus: aan

In de grande finale van het eerste seizoen dook plots Candace, de ex van Joe, op in zijn boekenwinkel. In het nieuwe seizoen meer te weten zullen komen over Candace, het meisje dat Joe’s obsessieve gedrag als – ogenschijnlijk – één van de weinigen wist te overleven. Of haar dat ook lukt in seizoen twee is de vraag, want uiteraard is ook de enge stalker weer van de partij.

Nieuw begin

Mogelijk verplaatst de set zich echter wel naar de andere kant van het land, want volgens Netflix zal Joe New York achter zich laten en naar Hollywood verhuizen. Ver weg van het spoor van vernieling dat hij heeft achtergelaten wil hij een nieuw leven opbouwen en opnieuw op zoek gaan naar de liefde. De streamingsdienst laat ook weten dat er meer duidelijkheid komt over Joe’s traumatische jeugd.

Wanneer seizoen twee verschijnt, is nog niet bekend. Tot die tijd seizoen één een tweede keer bingen, vinden we absoluut geen schande.

