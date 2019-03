Wil je zien: wat als de stalkerserie ‘You’ een romcom zou zijn

Joe is alles behalve een ware casanova in de serie You, maar tóch schuilt er heel wat romantiek in de serie. Om te laten zien dat de thriller met gemak een romcom zou kunnen zijn, hebben de makers voor de grap deze video in elkaar gezet.

Lees ook: Jaaa, Netflix kondigt vervolg aan op hun grootste zwijmelhit van 2018

Het verhaal van Joe en Beck is natuurlijk absoluut geen liefdesverhaal, vandaar dat de hoofdpersonen uit een verrassende hoek komen. Niemand minder dan Ethan en Blythe schitteren namelijk in You & Me, de nieuwe titel van deze fictieve serie.

Lekker zwijmelen

Ethan kennen we als de medewerker in de boekenwinkel. Hoewel hij in eerste instantie iets wat jaloers was op het geluk van zijn collega Joe, komt ook voor hem de liefde op zijn pad. En wel in de vorm van Blythe, een vriendin van de opleiding van Beck. Het is een heerlijk cliché verhaal, maar juist daarom zo lekker om naar te kijken. Dus ga even zitten, neem een kopje thee en zwijmel weg bij deze explosie aan romantiek.

