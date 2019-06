Yes! Lingo maakt een comeback en JP doet maar al te graag weer mee

Terug

SBS6 maakte met een filmpje via Instagram bekend dat het spelprogramma weer op de televisie zal verschijnen. In de video zien we hoe, geheel in Lingo-stijl, het woord ‘terug’ wordt gevormd. Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa Network, zegt over de comeback: “Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe formats en het optimaliseren van succesvolle, bestaande formats. Maar ook een klassieker als Lingo past heel goed in de vooravond van SBS6. Het spel behoudt uiteraard zijn kracht, maar met een ‘look and feel’ die bij deze tijd past en een vernieuwd decor krijgt Lingo een frisse uitstraling.”

Verder hoeft er volgens hem weinig aan het format aangepast te worden. Er worden alleen kleine puntjes op de i gezet, die ervoor zorgen dat je als kijker nog beter en actiever kan mee-puzzelen.

Lucille Werner

Lucille Werner liet via Instagram weten blij te zijn met de terugkomt van Lingo. Rechtstreeks aan Lingo gericht schrijft ze: “10 jaar lang hebben we heel veel plezier gehad. Gelachen, de meest gekke dingen gedaan, gevochten voor ons bestaan en altijd wisten we te overleven. Ik hoop dat je vast kunt houden aan je onverslijtbare magie. Dat je net als vroeger een waarde zal zijn voor mensen die de taal willen leren en boven alles dat je net als toen zorgt dat iedereen uit alle lagen van de samenleving welkom bij je is!”