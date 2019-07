Yasmin over eerste dagen ‘Temptation Island VIPS’: ‘Ik was helemaal de weg kwijt’

Dat het huidige ‘VIPS’-seizoen nu al spannender is dan de afgelopen ‘Temptation Island’-reeks, moge duidelijk zijn. Er zijn al heel wat tranen gevloeid bij de dames, en de eerste beelden van kampvuur numero uno onthullen dat Yasmin het ook op dat moment niet droog houdt. Kijkers noemen het aanstelleritis maar de (ex?-)vriendin van Thomas komt nu met een héél logische verklaring voor haar verdrietige houding.

Op haar YouTube-kanaal is nu een video verschenen waarin ze vertelt ‘waarom ze zich zo aanstelde op Temptation‘. En ergens kan ze zich nog vinden in alle kritiek van de kijkers ook. “Ik kan zeggen: dat klopt ook wel”, aldus Yasmin. “Ik zit nu ook voor de tv van Jezus, meid, even wat peper in je reet. Je weet waar je aan meedoet.”

Lees ook

Laat die tranen maar rollen: eerste kampvuur-beelden ‘Temptation Island VIPS’

Heftig nieuws

“Ik was niet mezelf, zeker de eerste dagen niet”, geeft ze toe. Vervolgens vertelt Yasmin over het heftige nieuws dat ze vlak voor vertrek te horen kreeg. “De ochtend voor mijn vlucht naar Thailand met Thomas kreeg ik te horen dat mijn collega en vriendinnetje Lotte van der Zee was overleden. Ze lag al een tijdje in coma, maar op de dag van vertrek dat horen… ik was echt helemaal de weg kwijt, dat heb ik daar maar aan een paar mensen verteld.” Ze belooft: “Later zien jullie nog wel dat ik ook anders kan zijn.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia.nl | Beeld: still promo aflevering