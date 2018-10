Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Vermijd deze woorden op je cv

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en schrijf je de ene na de andere sollicitatiebrief? Maar als je je kans op slagen wil vergroten, is het een goed idee om ook nog eens met een kritische blik naar je cv te kijken.

Lees ook: Solliciteren maar: Belvilla zoekt een vakantietester

Als het goed is, heb je op je cv niet alleen je werkervaring staan, maar komen ook je beste eigenschappen erop terug. Het kan alleen best lastig zijn om die goed te verwoorden, want je wil natuurlijk niet cliché overkomen en benamingen gebruiken die iedereen op z’n cv heeft staan. Welke je beter kunt vermijden? Let op:

Hardwerkend

Er is niets mis met hard werken, maar dit woord is terug te vinden in zowat ieder cv en ergens spreekt het ook wel een beetje voor zich. Niemand zal je immers aannemen als je lui bent, toch? Wees wat creatiever. Naast het feit dat je graag de handen uit de mouwen steekt, heb je sowieso nog andere unieke eigenschappen die je onderscheiden van de rest.

Perfectionistisch

Ben je dat wel echt? Of staat dit woord gewoon op je cv omdat het goed klinkt? Vaak zeggen sollicitanten dat ze iets niet kunnen afronden tot het ‘perfect’ is, maar soms moeten de zaken snel gaan en is er gewoonweg geen tijd voor perfectie.

Teamplayer

Nog zo’n woord dat bijna iedereen gebruikt. Alsof je wil zeggen: ‘Ik zou perfect in het team passen!’, maar wie weet bestaat het team wel uit miserabele, gefrustreerde collega’s? Probeer daarom eerder termen zoals ‘sociaal’, ‘empathisch’ of ‘makkelijk in de omgang’ op je cv te zetten. Een ander woord gebruiken kan er al voor zorgen dat je cv opvalt (wat je kansen op een gesprek vergroot).

Eerlijk

Waarom zou je dit woord in je cv zetten? Verberg je iets? Want zo lijkt het wel. Eerlijkheid is zo’n vanzelfsprekende eigenschap, dat wanneer je die zwart op wit in een cv ziet staan, het automatisch negatieve associaties oproept.

Punctueel

Geweldig! Timemanagement is cruciaal in een bedrijf, maar uiteindelijk is het maar een woord en bewijst het niets. Hoe je kan bewijzen dat je écht punctueel bent? Door op tijd – of misschien zelfs tien minuten te vroeg – op je sollicitatiegesprek te arriveren.

Ambitieus

Nóg zo’n woord dat gewoon te vanzelfsprekend is. Ja, elke kandidaat zou een eerlijke, ambitieuze, punctuele teamplayer moeten zijn, maar zijn we dat niet allemaal?

Conclusie: probeer creatief te zijn en kies verrassende woorden om jezelf te omschrijven. Vind je het lastig? Schakel dan je partner, moeder of vriendinnen in; wedden dat er dan eigenschappen naar boven komen die je zelf niet bedacht had? Enne, wees vooral jezelf. Succes!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.