Kleur, materiaal, vorm, you name it: wij zochten voor je uit wat je niet wilt missen dit najaar. Met deze 10 woontrends in je achterhoofd, pik jij de juiste spullen bij elkaar.

1. Natuurlijke materialen

Duurzaamheid is hot en dat zie je terug in de interieurtrends. Ook steeds meer mensen willen weten hoe en waar hun hennepgordijnen, kurkwand of multiplex geproduceerd wordt en ambacht en handwerk worden steeds geliefder. Je gaat natuurlijke materialen zoals rotan, bamboe, linnen, jute, bamboe en zeegras veel zien. Deze in combinatie met fluwelen bekleding, maken van jouw slaapkamer een plaatje.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

2; Groen

Urban jungle is al een tijdje geliefd en blijf je ook deze herfst veel zien. Behalve dat planten voor een fijne sfeer zorgen, zorgen ze ook nog eens voor zuurstof in huis. Een saaie hoek leuk je zo op met bijvoorbeeld een Monstera. Die waaiert lekker uit en kan heel groot worden als je hem goed verzorgt. Dus wel lief voor hem zijn, hè.

3. Minimalisme

Door Marie Kondo is het minimalisme booming geworden. Die trend zet ook door. Want rust in huis is een goede tegenhanger van ons zo drukke leven daarbuiten. En zoals oma al zei: een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd. Ga voor een witte of zwarte basis met stijlvolle rustige accessoires in zachte pastelkleuren of natuurtinten. Om te voorkomen dat je een heel lege kamer krijgt, kun je bijvoorbeeld een prominente strakke bank neerzetten.

4. Kleuren

De kleuren waar je niet omheen kunt zijn (oker)geel, (roest)oranje, abrikoos, zalm, aardetinten zoals terracotta, oudroze, warm grijs, beige tinten, donkerbruin, wijnrood, aubergine, donkerpaars, petrol en donkergroen. Een combinatie van al deze tinten is ook prachtig. Geen zin om met de roller aan de slag te gaan? Met accessoires breng je makkelijk kleur in huis. Drapeer eens een nieuw plaid over de bank of zet een schaal met kaarsen in verschillende kleuren op tafel.

5. Rond

Van tafel tot vloerkleed, van spiegels tot kussens. Rond it is! Deze vorm geeft ruimte in huis en maakt je interieur gezellig. Maar vergeet niet ook een driehoek of kegelvorm voor wat tegenwicht.

6. Klein

Omdat woonruimte in de stad niet aan te slepen is, worden er steeds meer kleine appartementen (< 50m2) gerealiseerd. Het is een uitdaging om superefficiënt om te gaan met de beperkte ruimte. Een nieuwe trend is dan ook hybride wonen. De traditionele indeling van kamers, keukens en badkamers wordt daarbij overboord gegooid.

7. Bloemen

Verse bloemen in huis peppen je interieur altijd op. Zet ze in een schone vaas en ververs geregeld het water dan blijven ze langer mooi. En gooi niet in 1 keer de hele bos weg als 1 bloem gaat hangen, haal alleen de ingestortte eruit, dan houd je de mooie over. Kransen zijn ook helemaal van nu. Maak er zelf 1 van (droog)bloemen.

8. Keuken

Duurzaamheid zie je niet alleen terug in de interieurtrends, er wordt ook steeds bewuster omgegaan met voeding. Daarom is de keuken weer een belangrijke plek in huis geworden. Of je nou weinig tijd hebt en snel een gezond wokgerecht in elkaar wilt draaien, of zin hebt om de hele dag in de keuken te staan: maak van je keuken een ruimte waar je graag bent. Investeer daarbij ook in goede materialen. Wokken met de Wokarang van BK bijvoorbeeld en snijden met goede messen. Ook gezellig om ze in het zicht aan de wand te hangen. Klaar voor gebruik.

Lees ook

Oeps: dit zijn de twee meest gemaakte fouten bij het verzorgen van planten

9. Keramiek

Keramiek is ook niet meer weg te denken uit je woonkamer. En dan nog het liefst homemade, want we worden steeds blijer van zelf maken. Keramieken kun je makkelijk thuis oppakken met zelfdrogende klei, of misschien is er wel een atelier bij jou in de buurt voor lessen. Totaal niet creatief? Er zijn er ook genoeg designers die keramiek in kleine oplages verkopen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

10.Marmer

Het was al hot, maar is nu echt doorgebroken. Aanrecht- en tafelblad, badkamerwanden, hoe groter het oppervlak hoe beter. Houd je het liever klein? Er zijn accessoires in overvloed.

Dit artikel komt uit de Flair Wonen 2019.