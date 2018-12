Fingers crossed voor een witte Kerst: volgende week kans op sneeuw!

Krijgen we dan tóch een witte deken in december? Het lijkt er wel op: het gaat namelijk behoorlijk afkoelen de komende dagen. En daarbij neemt de kans op sneeuw alleen maar toe.

Richting de vrieskou

Vrijdag wordt het overdag slechts 1 tot 3 graden: behoorlijk koud dus. In de nacht gaat het ook flink vriezen en kan het zo -5 graden worden. En als er dan neerslag valt, dan gaat het hard…

Wit wonderland

Komend weekend kan het lokaal daarom zomaar eens een beetje wit worden, dus. Zeker als het ’s nachts gaat sneeuwen. Want omdat het zo vriest in de nachten, blijft het waarschijnlijk nog liggen ook. Als het overdag gaat sneeuwen is de kans dat de sneeuwvlokken blijven liggen wat kleiner.

Andere koek

Het is een stuk kouder dan gemiddeld voor de tijd van het jaar: normaal gesproken is het begin december overdag zo tussen de 5 en 7 graden. ’s Nachts is het gemiddeld tussen de 0 en 3 graden. Maar dat wordt dit weekend dus wel andere koek. Toch maar die handschoenen en muts meenemen, dus.