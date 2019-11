Hoe is het nu met alle winnaars van ‘The Voice of Holland’?

Met die ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine die de gemoederen flink bezighoudt, zou je bijna vergeten dat het in ‘The Voice of Holland’ natuurlijk eigenlijk om de muziek draait. Om je geheugen even op te frissen, zetten wij in dit toplijstje zodoende alle negen oud-winnaars van ‘The Voice of Holland’ op een rijtje. Hoe is het nu met hen, zingen ze nog en wat spoken ze verder allemaal uit?

2010: Ben Saunders

In 2010 werd Ben Saunders de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Zijn overwinning kon eigenlijk niet uitblijven: al bij zijn auditie verpletterde hij de jury met zijn versie van Use Somebody van Kings of Leon. Na zijn overwinning leek Saunders zich in eerste instantie echt te richten op een zangcarrière. Daarna kwam het feestbeest echter ook regelmatig negatief in het nieuws… inmiddels heeft hij zijn leven echter drastisch omgegooid. Hij breng zijn tijd nu door met zijn (stief)kinderen en in zijn tattooshops in Hoorn en Arnhem.

2011: Iris Kroes

De tweede winnaar van The Voice of Holland verschilt op het eerste gezicht dag en nacht van Ben Saunders. In 2011 ging harpiste Iris Kroes er met de winst vandoor. Wederom was het meteen de auditie die ons altijd bij zal blijven. Kroes bracht een gevoelige versie van Someone Like You van Adele. Ondanks dat Kroes niet meer dagelijks in de publiciteit staat, maakt ze nog altijd muziek. Sterker nog, er is nog niet zo lang geleden een nieuwe EP van haar verschenen.

2012: Leona Philippo

2012 werd het jaar van Leona Philippo! Deze in Canada geboren zangeres koos bij haar auditie voor Mesmerized van Faith Evans. Net als Iris Kroes maakt ook Philippo gelukkig nog altijd muziek. Geen The Voice of Holland-fan, maar komt deze winnares je toch bekend voor? Dat kan kloppen: Philippo wist in 2016 het NPO-programma Maestro te winnen. Tja, wat wil je met zo’n muzikale timing? Gelukkig gaat het Philippo ook in het dagelijks leven goed, zo werd ze pasgeleden voor de tweede keer moeder.

2013: Julia van der Toorn

Anders dan je misschien verwacht, maken de meeste The Voice of Holland-winnaars dus nog steeds muziek. Dat geldt ook voor Julia van der Toorn, die de talentenjacht in 2013 wist te winnen. Je kunt je haar auditie vast nog wel herinneren: ze speelde namelijk een bijzondere reggaeversie van Oops!… I did it Again van Britney Spears. Twee jaar na haar overwinning deed Van der Toorn mee aan De Beste Zangers Van Nederland. Grappig genoeg scoorde ze met haar cover van Just an Illusion van BZN een nummer 1-hit!

2014: OG3ne

De meiden van OG3ne (eerder Lisa, Amy & Shelley) zingen zo’n beetje hun hele leven al. Ze deden in 2007 bijvoorbeeld al mee aan het Junior Eurovisiesongfestival. Dat liedjesfestijn wisten ze niet te winnen, maar hun wraak was zoet toen ze er zeven jaar later wel vandoor gingen met de trofee van The Voice of Holland. Op hun lauweren rusten, was er echter niet bij. Zo zag je OG3ne bijvoorbeeld ook voorbij komen tijdens Toppers in Concert, Dance Dance Dance en het Eurovisiesongfestival 2017.

2015: Maan de Steenwinkel

Net als OG3ne is Maan inmiddels ook al niet meer van de Nederlandse tv weg te denken. Je ziet haar regelmatig voorbij komen in talkshows, tv-programma’s en radioshows… ook staat ze nog heel regelmatig op het podium, bijvoorbeeld bij de Vrienden van Amstel Live en natuurlijk met haar eigen clubtours. Het mag duidelijk zijn: Maan is vier jaar na haar overwinning in The Voice of Holland populairder dan ooit. Ze won vorig jaar zelfs nog twee Buma NL Awards voor het nummer Blijf Bij Mij met Ronnie Flex.

2016: Pleun Bierbooms

Het zevende seizoen van The Voice of Holland werd gewonnen door Pleun Bierbooms. Zij koos net als voorganger Iris Kroes voor een nummer van Adele: Million Years Ago. Na haar winst trad Bierbooms bijvoorbeeld op met De Toppers. Inmiddels doet de winnares het echter wat rustiger aan. Ze liet RTL Boulevard weten dat er wat haar betreft eerst een goede fundering nodig is. Dat neemt echter niet weg dat ze wel gewoon blijft zingen.

2017: Jim van der Zee

Amar pelos dois, dat is toch dat Portugese songfestivalnummer? Dat klopt! Maar misschien ken jij het ook wel van The Voice of Holland-winnaar Jim van der Zee. Anouk wist hem na een succesvolle auditie naar de overwinning te coachen. Sowieso is Van der Zee niet zo van de standaardliedjes; in de finale zong hij bijvoorbeeld Vincent van Don McLean. Meer van Van der Zee horen? Dat kan. De zanger heeft namelijk pas een album uitgebracht.

2018: Dennis van Aarssen

Vorig jaar werd The Voice of Holland gewonnen door Dennis van Aarssen. Omdat zijn overwinning natuurlijk nog maar zo kort geleden is, is er nog niet zo heel veel nieuws over deze winnaar. Of nou ja, er was natuurlijk wel die grote hit met zijn versie van Modern World en dat eerste album dat onlangs uitkwam… extra leuk: Van Aarssen mocht laatst een duet met zijn idool Michael Bublé zingen tijdens zijn concert in Duitsland.

Wie de tiende winnaar van de talentenjacht wordt, moet nog blijken! The Voice Of Holland is elke vrijdag vanaf 20.30 uur te zien op RTL4.

