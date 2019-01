Say what? Deze website heeft de winnaar van ‘Heel Holland bakt’ 2019 verraden

Wil je absoluut nog niet weten wie volgens de Wikipedia de winnaar van ‘Heel Holland bakt’ 2019 wordt? Stop dan hier met lezen.

Het huidige seizoen van ‘Heel Holland bakt’ is nog volop aan de gang, maar de winnaar van deze reeks is al bekend. Althans, als we Wikipedia mogen geloven. Op de website zou per ongeluk gelekt zijn wie er met de winst huiswaarts keert.

Lees ook: Miljuschka Witzenhausen over Maroeska’s deelname aan ‘Heel Holland bakt’

De Wikipedia-pagina waarom het gaat, is die van Maroeska Metz. Jawel, de veelbesproken kandidate van het zesde seizoen van ‘Heel Holland bakt’. “De ophef bleef bestaan tijdens de uitzendingen, aangezien Metz aflevering na aflevering werd bekroond tot Meesterbakker en uiteindelijk het seizoen winnend afsloot”, zo zou maandag 7 januari op de pagina hebben gestaan. Slechts een paar uur, want al gauw werden de onthullende woorden verwijderd.

Grap of niet?

Wat benadrukt moet worden, is dat in principe iedereen een Wikipedia-pagina kan bewerken. De tijd zal dus moeten leren of het om een slechte grap gaat of de winnaar van ‘Heel Holland bakt’ 2019 per ongeluk onthuld is.

Ophef

Ook als je ‘Heel Holland bakt’ niet kijkt, is de kans groot dat je de naam Maroeska weleens voorbij hebt horen komen de afgelopen weken. Vanaf de eerste aflevering is er de nodige ophef ontstaan rondom de deelneemster, gezien ze al een succesvol kookboek op de markt had gebracht. Daarbovenop zou ze een eigen cateringbedrijf hebben, wat bij de kijkers van het populaire programma niet in goede aarde viel. Toen ze ook nog meerdere keren als Meesterbakker werd benoemd en een bekende bleek te zijn van jurylid Janny, dreigden fans zelfs te stoppen met kijken naar ‘Heel Holland bakt. De makers van het programma betreuren alle kritiek; deze zou onterecht zijn gezien Maroeska nooit een opleiding tot bakker heeft gevolgd.

Bekijk hier een screenshot van de betreffende pagina, die inmiddels offline is gehaald. Wat denk jij? Zou Maroeska inderdaad als winnaar uit de bus komen?

Bron: Ditjes & Datjes | Beeld: Omroep MAX