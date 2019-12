‘Wie is de Mol?’ flink onder vuur wegens keuze voor China als locatie

Er is felle kritiek ontstaan op het AVROTROS-programma Wie is de Mol?. Cabaretier Erik van Muiswinkel uitte dinsdag op Twitter kritiek op het feit dat het spelprogramma met BN’ers dit jaar in China is opgenomen. Hij reageerde op een filmpje van een Chinese gevangene die werd gemarteld omdat hij online een grap zou hebben gemaakt over de overheid.

“#Wieisdemol gaat er vrolijk rondrennen”, aldus Van Muiswinkel op Twitter. “De meest geavanceerde en genadeloze politiestaat op de planeet. Maar daar hoef je niks van te merken, zo goed zijn ze.” Eerder sprak Van Muiswinkel zich ook al uit tegen grote sportevenementen in China, zoals de Olympische Spelen in 2008. Het besluit hier toch heen te gaan, werd toen verdedigd met het argument dat tijdens het sporten de mensenrechtensituatie onder de aandacht kon worden gebracht.

Promotie maken voor China

“Ik weet dat mijn kritiek niets gaat veranderen”, stelt de cabaretier in een nadere toelichting op zijn woorden op Twitter. “Maar ik vind oprecht dat het minimaal één keer door iemand gezegd moet worden. Het is geen gewoon land: in China worden mensenrechten op grote schaal geschonden en tegenstanders van het regime op grote schaal opgepakt en mishandeld. Maar AVROTROS gaat drie maanden lang vrolijk promotie lopen maken voor dat land.”

De tekst gaat verder onder de tweet.

Maar #wieisdemol en het #IOC gaan er vrolijk rondrennen. De meest geavanceerde en genadeloze politiestaat op de planeet…. maar daar hoef je niks van te merken, zo goed zijn ze. #chinesenachtmerries https://t.co/64dkVR2Iq8 — Erik van Muiswinkel (@erikvmuiswinkel) December 3, 2019

Heropvoedingskampen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sluit zich aan bij de kritiek van de cabaretier. “De mensenrechtensituatie in China is de laatste jaren nog zo veel slechter geworden”, stelt een woordvoerder. “We gaan AVROTROS natuurlijk niet verbieden om er programma’s te maken. Maar het zou op z’n minst gepast zijn als in het spelletjesprogramma ook enige aandacht wordt besteed aan de miljoenen Chinezen die gedwongen in heropvoedingskampen gevangen zitten. Het zou mooi zijn als de Publieke Omroep deze kans aangrijpt om voor een groot publiek een wat completer beeld van dit complexe land te geven.”

Ironie

De zegsvrouw voegt er nog aan toe het “ironisch te vinden dat een spel dat draait om bedrog en elkaar bespieden wordt opgenomen in een land waar de burgers 24 uur per dag door de overheid in de gaten worden gehouden”.

Lees ook

Het lijstje is compleet: dit zijn álle kandidaten van ‘Wie is de Mol?’ 2020



Kwesties

AVROTROS laat dinsdag in een summiere reactie weten dat “het format Wie is de Mol? zich er niet voor leent om geopolitieke kwesties te behandelen”. Een verdere toelichting op de redenen om China te kiezen als arena voor het populaire spel wil de omroep niet geven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.