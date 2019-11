Het wachten is ‘bijna, bijna voorbij’: zijn dít de kandidaten van ‘Wie is de Mol?’ 2020?

Fans van ‘Wie is de Mol?’ kunnen zich bijna weer opmaken voor een gloednieuw seizoen van hun favoriete programma; tot die tijd is het speculeren over de locatie én natuurlijk de kandidaten. Om kijkers alvast lekker te maken, hint Rick McCullough – regisseur en creative director van de populaire show – via Instagram dat er binnenkort iets bekend wordt gemaakt. En dat doet-ie met een wel heel mysterieuze post.

Op het account van Rick is het welbekende logo van Wie is de Mol? te zien, met daaronder de tekst “Something is coming”. Daarbij schrijft de programmamaker dat “het wachten bijna, bijna voorbij is”. Doelt hij er daarmee op dat binnenkort ein-de-lijk bekend wordt gemaakt wie er meedoen aan het nieuwe seizoen? Of zou bevestigd worden in welk land de afleveringen zich afspelen?

19 november

Wanneer dat ‘bijna’ van Rick is, laat hij in het midden. Maar de diehard Molloten denken al een tijdje dat er iets onthuld gaat worden op de negentiende van november, wat zou betekenen dat er dinsdag iets naar buiten komt. Waarom? Omdat het toen precies twintig jaar geleden is dat Wie is de Mol? voor het eerst te zien was op de Nederlandse televisie. En gezien het aankomende seizoen ook het twintigste is, zou dat wel rijmen.

Het wachten is bijna, bijna voorbij.

Verdachten

Ook zijn fans al maanden bezig met het ontrafelen van wie er te zien zullen zijn in het komende seizoen van Wie is de Mol?. Zo gaan de hardnekkige geruchten dat de volgende kandidaten mee zouden doen aan het programma vanwege hun plotselinge afwezigheid op social media en/of televisie, precies rond de periode waarin de afleveringen jaarlijks worden opgenomen:

Voormalig GTST-actrice Toprak Yalçiner

Jeugdjournaal-presentator Lucas van Meerendonk

Presentatrice Nadia Moussaid

Voetballer Nathan Rutjes

NOS-presentatrice Dione de Graaff

Presentatrice en actrice Leonie ter Braak

Dat zijn overigens niet de enige BN’ers die Molloten verdenken van een deelname aan het programma. Zo worden ook acteur Ko Zandvliet en actrices Jaike Belfor en Tina de Bruin genoemd. Daarnaast gaan ook de geruchten dat Ron Boszhard een grandioze terugkeer mag maken in de jubileumeditie.

Locatie

Fans van Wie is de Mol? denken ook al te weten waar de opnames van het nieuwe seizoen hebben plaatsgevonden. Volgens hen zijn de kandidaten dit keer afgereisd naar Nieuw-Zeeland. Of alle speculaties kloppen, zal de tijd moeten leren…

