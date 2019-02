Yes! Ook dit jaar kun je de ‘Wie Is De Mol’ finale weer in de bioscoop bekijken

Hoewel we de uitslag van zaterdagavond nog even moeten verwerken (want we moesten afscheid nemen van déze twee kandidaten) is er inmiddels meer bekend over de Wie Is De Mol finale, die natuurlijk steeds dichterbij komt. Vorig jaar konden fans van het populaire programma de finale in meerdere bioscopen door heel Nederland bekijken. Ook dit jaar is het weer feest, want de ontknoping is wederom te zien in de bioscoop.

De vertoning van de Wie Is De Mol finale bleek vorig jaar een groot succes. Alle bioscoopzalen door heel Nederland waren uitverkocht. Dat is ook de reden waarom AVROTROS heeft besloten de finale opnieuw te vertonen in de Nederlandse bios. Dit jaar doen er meerdere vestigingen van bioscoopketen Vue mee.

Kaartverkoop

Zo zal de bloedstollende Wie Is De Mol finale op zaterdag 9 maart worden uitgezonden in maar liefst twaalf vestigingen van de keten. Inwoners van Alkmaar, Apeldoorn, Den Bosch, Eindhoven, Hilversum, Hoogeveen, Hoogezand, Hoorn, Kerkrade, Nijmegen en Vlaardingen hebben geluk, want daar kun je de ontknoping bekijken. De kaartverkoop voor leden van AVROTROS is inmiddels al van start gegaan. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt in het programma Moltalk. Vanaf zaterdag 23 februari zijn de kaarten voor alle fans van het programma beschikbaar. Een kaartje kost je slechts 5 euro. Dus trommel je mede-Molloten bij elkaar en koop volgende week je kaartjes voordat ze uitverkocht zijn.

