Ook déze BN’ers doen mee aan ‘Wie is de Mol?’ 2020 (en dít is de locatie)

Dinsdagochtend werd de eerste kandidaat van ‘Wie is de Mol?’ 2020 onthuld, en in de loop van de dag zijn er meer deelnemers bevestigd. Inmiddels hebben we de vijf eerste namen en is óók bekendgemaakt in welk land het jubileumseizoen zich afspeelt.

Het onthullen van deelnemers begon in de ochtend via LINDA.nl. Daar werd de naam van modeontwerper Claes Iversen gedropt. Vervolgens wist Tijd voor MAX te melden dat cabaretier en schrijver Johan Goossens ook in de reeks te zien is.

Miljuschka

Het AD kwam daarna met de naam van Jaike Belfor op de proppen. Ook zij heeft aan de afleveringen van Wie Is De Mol? meegewerkt in China. RTL Boulevard meldde in de avond dat presentatrice én Flair-columniste Miljuschka Witzenhausen deelnemer is.

Vandaag meer!

Met de onthulling van Buddy Vedder als vijfde deelnemer zijn de eerste vijf kandidaten bekend. Woensdag worden in de loop van de dag de namen van de andere vijf deelnemers onthuld.

Locatie

Waar molloten in eerste instantie dachten dat Nieuw-Zeeland de locatie zou worden van Wie is de Mol? 2020, leek bij de onthulling van de eerste kandidaat – Claes Iversen – duidelijk te worden dat het jubileumseizoen in China was opgenomen. Nu hebben de makers inderdaad bevestigd dat de nieuwe afleveringenreeks zich hier afspeelt:

