Aftellen! Eerste kandidaat ‘Wie is de Mol?’ 2020 bekendgemaakt

Het jubileumseizoen van ‘Wie is de Mol?’ moet nog van start gaan, maar de échte fans zijn al maanden in de ban van de aankomende afleveringen. Want waar speelt het zich af? En wie doen er mee? De eerste kandidaat is inmiddels onthuld.

Onlangs werd al bekendgemaakt wanneer we de nieuwe afleveringen van Wie is de Mol? kunnen verwachten en nu is ook gelekt wie de eerste deelnemer van het jubileumseizoen is. De redactie van LINDA. kreeg de eer om mee te denken en ontving een mysterieuze box waarin onder andere een puzzel te vinden was. Alle hints bij elkaar leidden uiteindelijk naar één persoon: modeontwerper Claes Iversen.

Hints

De redactie van het vrouwenblad kwam tot deze conclusie door de verschillende hints onder de loep te nemen. Als eerst kwamen er een waaier en een spelkaart met de koning uit het doosje, maar uiteindelijk was de inhoud van de usb-stick wat uiteindelijk de doorslag gaf. Er stond namelijk een foto op van Claes.

Locatie

Ook heeft LINDA. een duidelijke hint gekregen naar de locatie waar Wie is de Mol? 2020 is opgenomen. Er is namelijk ook nog een weinig verhullende video. Daarop is in het begin de vlag van China te zien, dus het lijkt erop dat we in dit land op zoek mogen naar dé Mol. Een ander land dan molloten in gedachten hadden.

‘Volg de media’

Maandagavond dropten de makers van Wie is de Mol? al een foto op Instagram. Hierop waren tien doosjes te zien, waarvan LINDA. er dus vermoedelijk eentje van in handen heeft gekregen. Tel daarbij op dat regisseur Rick McCullough hetzelfde plaatje deelde met daarbij de tekst: “Alles wat jullie willen weten. Ik zou zeggen, volg de media”, en één plus één is twee.

Nog een paar dagen

Het gerucht ging eerder al dat op 28 november alle deelnemers bekend zouden worden gemaakt. Dit werd gedacht omdat vanaf die datum het felbegeerde molboekje te koop is via Bol.com. Aangezien hierin alle BN’ers zullen staan die meedoen aan Wie is de Mol? 2020, kán het haast niet anders dan dat de kandidaten vóór die datum bekend moeten zijn. Wij kunnen niet wachten.

