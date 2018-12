Het mysterieuze oog: wie is toch de geheimzinnige stalker in GTST?

Van glasscherven in het bed van Aysen tot een foto in het rugzakje van Bram en een creepy pop die werd bezorgd voor baby Max: sinds ‘Kwaad Bloed’, het luisterboek van Janine, op de markt gekomen is, gebeuren er vreemde dingen in GTST. Wie is toch degene die het slecht voorheeft met de inwoners van Meerdijk?

Onheilspellende gebeurtenissen

In aanloop naar de spannende wintercliffhanger is er weer van alles gaande in het bekendste soapdorp van Nederland. Zo stond tijdens kerst ineens de onbekende dochter van Anton op de stoep, blijkt Daan geen Stern-bloed te hebben en doet Bing er alles aan om Amir achter de tralies te krijgen. Daarnaast zorgt het boek van Janine voor de nodige opschudding, want de meest bizarre passages worden werkelijkheid. En dat baart zorgen, want de stap die de inwoners van Meerdijk nog te wachten staat, is moord.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Marieke of Billy?

Doordat de frontotemporale dementie van Marieke in een vergevorderd stadium is, is het zusje van Janine erg verward. Ze wordt dan ook door meerdere mensen verdacht van de opmerkelijke gebeurtenissen die gelijkenis vertonen met hoofdstukken uit ‘Kwaad Bloed’, mede doordat ze Janine heeft geholpen bij het schrijven van haar boek én zelfs meerdere keren heeft geroepen dat zíj de auteur ervan is. Naast Marieke wordt Billy de Palma – gespeeld door Lone van Roosendaal – verdacht van de vreemde vergrijpen, gezien ze nog een appeltje te schillen heeft met Aysen en Ludo.

Geen vrouw

Net als wij proosten de Meerdijkers vanavond op het nieuwe jaar. Velen doen dat in de stamkroeg De Koning. Er heerst een gezellige sfeer, iedereen gaat uit z’n dak en er wordt afgeteld… happy new year! Maar dan blijkt er achter de versiering een mysterieus persoon te staan, die de feestende mensen staat te bespieden. Enne, het moge duidelijk zijn dat het een man is, dus zowel Marieke als Billy kan worden uitgesloten als verdachte.

Maar wie is dan degene die een einde maakt aan de tijd van onbezorgdheid? Wij speculeren er alvast op los.

Verdachte nummer #1: Bob Xander

De eerste persoon die aangewezen kan worden als dé stalker in GTST is Bob Xander, de nog onbekende vader van Zoë. Vlak voor de kerstdagen nam hij ineens contact op met zijn dochter, en probeert hij al mailend en chattend met de ex van Rik achter allerlei informatie te komen. Ze gaat er volledig in mee, maar tot een ontmoeting is het nog niet gekomen. En wat ook niet vergeten mag worden, is dat nog niemand een foto van de mysterieuze Bob gezien heeft.

Verdachte nummer #2: Jos Uylenburg a.k.a. De Beer

Verdachte nummer twee is Jos Uylenburg (Bas Keijzer), ook wel bekend als De Beer. Het is de ‘vriend’ die Rik overhield aan zijn tijd in de gevangenis, maar uiteindelijk probeerde om Rik én Bing uit te schakelen in het bos. Als je goed naar ‘het oog’ kijkt dat zich achter de versiering in De Koning verschuilt op oudejaarsavond, zou het ‘m zomaar eens kunnen zijn.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Verdachte nummer #3: Hein Lisseberg

Remember de seriemoordenaar waar Janine enige tijd geleden een boek over wilde schrijven? Wat eerst goed leek te gaan, liep uit op een drama. Hein zette zijn zinnen op Ludo’s vrouw en had als doel haar te vermoorden. Gelukkig slaagde hij hier niet in, maar hij maakte al wél vrij snel duidelijk ooit terug te komen om wraak te nemen. Zou dit het moment zijn?

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Hein zou overigens wél een logische verdachte zijn, gezien Janine, Ludo, Rik, Aysen en Bing de vijf GTST-personages zijn die geteisterd worden. Zijn link met Janine moge duidelijk zijn, evenals zijn link met Ludo; hij is immers de huidige man van Janine. Daarnaast was hij degene die er twee jaar geleden – sámen met Rik – voor zorgde dat hij de bak in moest. Hein kent Aysen als medewerker van de politie uit de gevangenis, en Bing is de schoonzoon van Janine. Gevalletje 1+1=2? We weten niet beter dan dat-ie nog vastzit, maar… in GTST kan alles.

Wintercliffweek

Wat óók nog zou kunnen, is dat Bob Xander de schuilnaam is van een van de twee. Óf het is iemand die we nog helemaal niet kennen. De tijd zal het moeten leren, maar lang wachten hoeven we gelukkig niet. De gebeurtenissen rondom Janine’s boek zijn onderdeel van de wintercliffweek van GTST, die vanaf maandag 7 januari te zien bij RTL 4, en de week ervoor al bij Videoland. Wij kunnen maar één ding zeggen: SPAN-NEND!

