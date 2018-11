In dít land gaan de kandidaten op jacht naar ‘De Mol’

Voor de echte molloten is het allang geen verrassing meer. Er waren al veel hints, plus de kandidaten zouden al gespot zijn in dit land. Maar nu is het nieuws dan ook echt bevestigd: ‘Wie is de Mol?’ speelt zich dit jaar af in Columbia.

Het populaire programma Wie is de mol? vindt dit jaar plaats in Medellin, de tweede stad van Colombia af. Dit heeft AVROTROS bevestigd nadat donderdagochtend op Twitter een muurschildering met de kandidaten werd vrijgegeven. Een grote verrassing is dit dus niet: fans hadden de locatie in juni al achterhaald. De ‘molloten’, liefhebbers van het programma, speculeren sinds de foto donderdag werd vrijgegeven veelvuldig over de niet geheel herkenbare kandidaten.

Kandidaten

AVROTROS laat desgevraagd weten dat de namen op korte termijn zullen worden onthuld. Namen die op sociale media meerdere malen worden genoemd, zijn bakker Robèrt van Beckhoven, radiopresentatoren Stefan Stasse en Evelien de Bruijn, NOS-coryfee Dominique van der Heyde, rapper Lil’ Kleine en acteurs Rick Paul van Mulligen en Sarah Cronis.



Bron & beeld: ANP