Werkt rebound seks?

‘The best way to get over someone, is to get under someone’. Als we de wereldberoemde uitspraak moeten geloven is een potje seksen met de knappe buurman of complete vreemdeling dé oplossing voor je gebroken hart. Hartstikke lekker natuurlijk, maar werkt reboundseks ook echt?

Iedereen verwerkt een break-up op z’n eigen manier. De een zuipt wijn totdat ze erbij neervalt, de ander verstopt zich een week lang in bed, weer een ander huilt de atlantische oceaan bij elkaar en de laatste denkt aan seks. De kans is groot dat jij, als nieuwbakken single, het advies van vriendinnen krijgt om tussen de lakens te duiken met een nieuwe om over de oude heen te komen. Moet je dit advies opvolgen?

Niet doen

‘Ja en nee, ‘ zegt liefdes- en sexpert Blanca van den Brand. ‘In eerste instantie klinkt het onschuldig, maar gevoelens spelen toch een rol. Bedenk daarom eerst hoe je je voelt voordat je besluit om het wel of niet te doen.’ ‘Ben je down en heb je het gevoel dat de wereld vergaat,’ gaat Blanca verder. Dan raad ik het af. Wil je wraak nemen op je ex, dan moet je het ook zeker niet doen. Daar heb je uiteindelijk alleen maar jezelf mee!’

Wel doen

Wanneer je het dan wel moet doen? ‘Als je nog maar een klein beetje verdrietig bent, je vrouwelijk wil voelen of enorme behoefte hebt aan fysiek contact dan zeg ik doen!’ legt de sexpert uit. ‘Maar ook dan is reboundseks niet gelukzalig! Uiteindelijk is tijd het beste medicijn om een break-up te verwerken.’

Staat je hoofd even helemaal niet naar seks? No problemo! Dansen tot diep in de nacht, sporten of gewoon lekker socializen met vriendinnen doen het goed om over je ex heen te komen.

