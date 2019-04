4 x fruitboompjes die je gewoon binnen (#gezelligheid) kunt laten groeien

Yay, het is weer lente! En dat betekent nieuwe groene vrienden in huis halen. En of je nou wel of geen groene vingers hebt, of je plantjes soms iets teveel water geeft (lees gerust ‘verzuipt’): deze vier makkelijke fruitboompjes hebben alles wat jij nodig hebt.

1. Olijfboom

Olijfbomen doen het goed in landen waar het warm en droog is. Perfect dus als jij een gezellig boompje in huis wil hebben waar je niet te veel naar om hoeft te kijken. Wanneer het olielaagje op de bladeren uitdroogt heeft het boompje dorst, dat moet je dus wel goed in de gaten houden. En helemaal leuk: als je voor een Arbequina of Picholine kiest, kun je er na verloop van tijd ook echt olijven van plukken.

2. Citroenboom

Met speciale citruspotgrond en een lekker warm plekje in het huis overleeft dit boompje met gemak. Geen Spaanse taferelen nodig dus, ons kikkerlandje has got it all.

3. Turkse vijgenboom

Dit groene gevaarte is een echte klimaatvriend. Deze past zich namelijk gewoon aan naar de temperatuur om hem heen. Natuurlijk heeft hij wel een beetje liefde nodig, extreem warm of extreem koud is nou ook weer niet de bedoeling. Maar over het algemeen moet het helemaal goed komen. Wel is het goed om hem in een lichte plek van het huis te zetten.

4. Do it yourself

Je denkt misschien: ‘huh?’, maar het kan echt. Neem bijvoorbeeld de pit van een avocado of pruim, een paar satéprikkers en een glas water. Hiermee kun zo je eigen avocadoplant op pruimenboompje mee kweken. Lees hier hoe je dat (met beide pitten) in een handomdraai kunt doen.

