Good to know: welke ui smaakt het lekkerst in welk gerecht?

In salades, pasta’s en ovenschotels én als topping op de pizza: eigenlijk is ui onmisbaar in vrijwel ieder gerecht. Maar welke soort kun je het best gebruiken voor welk gerecht?

Als je aan het koken bent, pak je vaak – welk gerecht je ook maakt – de uisoort die je in huis hebt. Zonde, want een gele ui smaakt wel degelijk anders dan bijvoorbeeld een rode. En ja, dat proef je ook terug in de maaltijden die je maakt. Wil je alles uit je kookkunsten halen en ervoor zorgen dat jouw eten écht op en top smaakt? Flair helpt je op weg.

1. Rode ui

Vaak kom je deze ui tegen in salades en op broodjes als je buiten de deur gaat lunchen. En daar is-ie dan ook geknipt voor. Hij bevat een hoge concentratie suiker en is lekker om rauw te eten, maar je kunt ‘m ook goed fermenteren of grillen.

2. Gele ui

De meeste mensen nemen een netje gele uien mee als ze boodschappen gaan doen. Deze herken je aan de bruine schil en is erg scherp van smaak. De smaakmaker doet het goed in warme gerechten en is op z’n lekkerst als je ‘m bakt, want hierdoor verliest-ie iets van de scherpte maar behoudt-ie wél zijn rijke smaak. Maak je een stoofpotje, bouillon of uiensoep? Gele ui is je vriend.

3. Sjalot

Geloof het of niet, maar sjalotjes zijn officieel geen uien. Hoe je het ook wendt of keert, ze lijken er wél op en smaken ernaar. Je kunt een sjalot door zijn subtiele en zachte smaak het best gebruiken in mildere gerechten.

4. Zoete ui

Zoete uien bevatten van nature een laag zwavel- en suikergehalte, wat zorgt voor de zoete en lichte smaak. Juist dat maakt ze hartstikke veelzijdig. Zo smaakt-ie lekker in een ovenschotel, maar is het ook zeker geen verkeerd idee als je ‘m rauw door de salade doet.

5. Lente-ui

De lente-ui is licht van smaak en daarom goed te gebruiken als garnering. Snijd ‘m bijvoorbeeld in ringetjes (helemaal, tot op het kontje na) en strooi deze over een gerecht. Dit kan een salade zijn, maar ook een warm gerecht zoals noedels.

Bron: ELLE Eten | Beeld: iStock