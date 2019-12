Te weinig cadeaupapier? Zo krijg je je presentje tóch ingepakt

De kans is groot dat je vandaag de dag druk in de weer bent met cadeaupapier, linten en slingers om je decemberpresentjes zo mooi mogelijk in te pakken. Maar hoé frustrerend is het als je bij het laatste pakketje bent aangekomen en je nét een stuk inpakpapier tekort komt? Gelukkig is er een trucje om dat cadeau gewoon in te pakken zonder extra cadeaupapier in huis te moeten halen.

We kennen de struggle allemaal: of er is van je rol cadeaupapier net te weinig over om dat laatste ding in te pakken, óf je hebt gewoon een te kort stuk afgeknipt. Maar dat strookje papier linea recta in de prullenbak mikken of het bewaren voor een later moment is in vele gevallen niet nodig. Draai je het namelijk een beetje, dan kun je het gewoon gebruiken.

Te weinig cadeaupapier

Waarschijnlijk leg je je cadeaupapier als een rechthoek (of vierkant) voor je en leg je hetgeen dat je wil inpakken er op dezelfde manier bovenop. Maar wist je dat je veel minder papier nodig hebt als je het cadeau diagonaal op het papier legt? Bekijk het onderstaande filmpje – dat inmiddels al duizenden keren geliket en geretweet is – maar eens:

De tekst gaat verder onder de tweet.

You've got to be kidding me. After all these years… pic.twitter.com/dhNgjCVzeG — Chuck B (@chUckbUte) December 15, 2019

Diagonaal inpakken

Op de beelden is te zien hoe het cadeaupapier in eerste instantie te klein lijkt, maar het doosje tóch kan worden ingepakt wanneer het diagonaal op het papier geplaatst wordt. Vouw simpelweg alle hoeken naar het midden et voilà, het past toch. Enne, je lijkt met deze inpakmethode niet alleen cadeaupapier maar ook tijd te besparen.

Bron: Twitter | Beeld: iStock