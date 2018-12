Dit is alles wat je wil weten over gourmetten

De feestelijke decembermaand staat voor de deur. En dat betekent dat veel Nederlanders het gourmetstel weer van stal halen voor een gezellig en traditioneel avondje gourmetten.

Lees ook: Gourmetten met kerst ouderwets? Juist niet!

Maar hoe krijg je die vervelende gourmetgeur uit huis en kun je de kliekjes wel bewaren? Met deze tips maak je er een zalig avondje van.

Zo krijg je die vervelende gourmetgeur uit huis

De eenvoudigste tip: met azijn. Het beste is om vlak voor het gourmetten azijn in een pan op het fornuis zachtjes aan de kook te brengen. Zet de pan tijdens het gourmetten op een warmhoudbron (zoals een rechaud) op tafel. De gourmetlucht krijgt zo meteen minder kans.

Een pannetje met citroenschijfjes of kaneelstokjes opzetten helpt overigens ook. En natuurlijk: zorg voor frisse lucht. Zet ramen en deuren al tijdens het gourmetten open. Als het buiten koud is eerst op een kier, later helemaal.

Deze wijn drink je erbij

Met zo veel verschillende ingrediënten kun je het beste kiezen voor een jonge fruitige rode wijn. Bijvoorbeeld een Rôhne- of Loirewijn uit Frankrijk of een Merlot of Pinot noir uit Chili, Zuid-Afrika, Australië of Nieuw-Zeeland.

Gourmet je vooral met wit vlees en vis? Kies dan voor een Pinot blanc of Pinot gris uit de Elzas.

Nog meer handige gourmettips, zoals hoeveel je precies nodig hebt per peroon en waar je tijdens het bakken op moet letten, vind je hier.

Kun je kliekjes bewaren?

Rauw vlees en rauwe vis die langer dan twee uur buiten de koelkast hebben gelegen, kun je niet meer bewaren. Slim is het om al deze left-overs – zodra je uitgegeten bent – alsnog te bakken op de plaat of in je pannetje. Gebakken vlees of vis kun je namelijk nog wel prima bewaren, zo’n twee tot drie dagen.

Ligt er nog vlees of vis in de koelkast die nooit de gourmettafel hebben gehaald? Dit kun je nog maximaal drie dagen (of zoals de aangegeven houdbaarheidsdatum op de verpakking) bewaren. Overgebleven groenten en fruit kunnen afgedekt in de koelkast eveneens nog maximaal drie dagen bewaard worden. Kant-en-klare sauzen kunnen na het eten weer zonder problemen de koelkast in. Deze zijn dan nog te bewaren tot de uiterste bewaardatum op de verpakking.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: CookLoveShare | Beeld: iStock