Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Jij en je vrienden begrijpen elkaar momenteel niet zo goed. Het lijkt wel alsof jullie uit verschillende werelden komen. Geef elkaar tijdelijk wat meer ruimte, dat is het enige wat helpt. Blijf op je werk achter je idee staan, je bent er bijna. Laat je niet van je plannen afbrengen, dat zou werkelijk zonde zijn. Vandaag heb je veel kans om tot een prestatie te komen waarop je terecht trots mag zijn. Wat jammer nou dat er geen enthousiast publiek is en dat je een verdiend applaus moet ontberen. Trek het jezelf niet al te zeer aan, want het ligt niet aan jou. De anderen zien het belang van je prestatie niet in.

Geen Weegschaal, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker