Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Wees nooit teleurgesteld in de mensen die van je houden. Zij doen altijd hun best voor je, ook al heb je soms het gevoel dat ze je zijn vergeten. Iedereen heeft beperkingen, ook jij. Houd daar dus rekening mee. Sta jij bekend vanwege jouw onuitputtelijke geduld? Eén dezer dagen kun je merken dat dit voor jou ook geen bodemloos verhaal is. Je bent immers ook maar een mens. Je hebt de kriebels en dat komt voornamelijk door Uranus.

Beeld: Sanne Bakker