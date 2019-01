Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Als je goed naar jezelf kijkt, zie je dat je alles prima voor elkaar hebt. Dat gaat niet alleen over materiële dingen, of over een baan. Het gaat erom dat je een leuke tijd hebt en ook een beetje vooruitkijkt. Die twee dingen heb jij in ieder geval al voor elkaar. Je wilt veranderingen aanbrengen. En het liefst op alle fronten. Thuis wil je gaan klussen. Of je bent toe aan nieuwe meubels en accessoires. Ook je financiën wil je op orde brengen. Gelukkig doe jij niets hals over kop. Je gaat meestal weloverwogen te werk.

Beeld: Sanne Bakker