Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Je hoeft echt niet alles in je leven te plannen. Wat er ook gebeurt, laat je niet uit het veld slaan. Er gebeuren namelijk dingen die je in verwarring kunnen brengen. Jij en je partner staan niet op één lijn. En dat geeft problemen. Je loopt vandaag over van het enthousiasme en je partner is daar zeer door gecharmeerd. Je kunt vandaag heel wat bijzondere dingen meemaken, er staat je in ieder geval een heleboel te wachten.

Geen Weegschaal, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker