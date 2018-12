Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Sta open voor al wat nieuw is en ga met je tijd mee. Je bent de komende dagen zeer creatief. Artiesten, ontwerpers en landschapsingenieurs zullen ervaren dat hun ideeën warm worden onthaald. Gebruik jouw expertise; erkenning zal volgen. Je uitgavenpatroon loopt de spuigaten uit. Je overdrijft op alle fronten; je neemt ook veel te veel werk aan. Dat houd je nooit vol; trek op tijd aan de rem. Gelukkig gaat het in de liefde een stuk beter, of je nu single bent of een relatie hebt.

Geen Weegschaal, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker