Weegschaal

Er staat vandaag niet zo heel veel spannends voor je op het programma. Dus het is even tijd om het wat rustiger aan te doen en te genieten van de stilte om je heen. Iemand zou iets kunnen doen wat jou kwetst. Je bent er zelfs zeer verontwaardigd over. Blijf je in je eigen sop gaarkoken, of spreek je die ander er gewoon op aan? Misschien had diegene het niet eens in de gaten.

Beeld: Sanne Bakker