Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Familiebeslommeringen kunnen vandaag een grote rol gaan spelen. Gelukkig heb jij goede organisatorische vaardigheden, want die kun je nu wel gebruiken. Je had een aantal grote plannen, maar misschien is het beter om die even in de koelkast te zetten. Dan heb je wat langer de tijd om er goed over na te denken en om te beslissen of je daar werkelijk mee door wilt gaan. Dat betekent niet dat je plannen waardeloos zijn. Je bent er gewoon nog niet klaar voor.

Beeld: Sanne Bakker