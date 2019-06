Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Je speelt met de gedachte om van baan te wisselen. Ook al ben je enthousiast, ga niet meteen in op het eerste aanbod. Wanneer je wat verder kijkt zul je zien dat er nog veel meer te halen is. Je kunt dan beter vergelijken en misschien zelfs wel bedrijven tegen elkaar op laten bieden. Wanneer dingen niet helemaal gaan zoals jij wilt, mag je jezelf best even terugtrekken en wachten op een beter moment.

Beeld: Sanne Bakker