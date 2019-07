Fans lyrisch over eerste aflevering ‘We zijn er bijna’: ‘Koddig ten top!’

Staan de zomermaanden voor jou gelijk aan komkommertijd en heb je het idee dat er dan letterlijk niéts op televisie is? Welnee! Het is namelijk de periode dat jaarlijks ‘We zijn er bijna’ weer van start gaat, en de eerste aflevering was volgens fans weer als vanouds.

Maandagavond begon alweer het negende seizoen van We zijn er bijna, het programma waarvoor presentatrice Martine van Os met een groep reislustige ouderen op avontuur gaat. In deze reeks is te zien hoe het stel richting de Balkan trekt, met alles – van puzzelboeken tot campingstoeltjes – erop en eraan.

Meteen fan

In de eerste uitzending is te zien hoe Kees, de broer van oudgediende Paul, 71 kaarsjes uitblaast en de kijkers zijn meteen fan van het duo. Wat ook een lach op het gezicht tovert van twitterend Nederland, zijn de reizigers die zich verbazen over de verschillende grenscontroles waarmee ze te maken krijgen. “Waar heb je dat?”, vragen ze zich af. Wie ook veel aandacht trekt in de eerste aflevering van We zijn er bijna, is Gaby. Ze maakt een wandeling met Martine en vertelt over haar vier kinderen én de in totaal elf pleegkinderen waar ze samen met haar man Cor de zorg over besloot te dragen.

Kijkcijferkanon

Ruim 1,7 miljoen mensen keken maandagavond naar de start van het nieuwe seizoen van We zijn er bijna. Daarmee was de eerste aflevering van het negende seizoen van de kampeershow over reislustige vijftigplussers van Omroep MAX het best bekeken programma van de dag.

De aflevering terugkijken? Dat kan hier.

Ik heb net zo met spanning op dit programma gewacht als met GoT of The Stranger Things #wezijnerbijna — Dewi Melia (@iamD1705) July 22, 2019

‘Mensen die niet meedoen, graag even wegwezen. Die geven zóveel verwarring’. Quote van de serie. Nu al. Niet alleen bij #wezijnerbijna — Heleen B (@HeleenBervoets) July 22, 2019

#wezijnerbijna Het mooie is de troosteloosheid van ouderen, die elkaar niet meer kunnen vermaken en dus in een groep – als lemmingen achter elkaar aan – door Europa trekken met auto en sleurhut. — Paul Trossel (@Paultrossel) July 23, 2019

#wezijnerbijna wat heerlijk slow tv zonder drama. — jes kijkt tv (@TvKijkt) July 22, 2019

#wezijnerbijna heerlijk programma! 👍 Ik word oud 🙈😂✌️ — Mike (@RuitVan) July 22, 2019

O jongens, wat een cliffhanger voor de uitzending van volgende week! #wezijnerbijna #genoten — Maria (@MariaKwak) July 22, 2019

Ik ben nu al fan van de broers Paul en Kees! #wezijnerbijna — Tessa de Vries (@jantinerichter) July 22, 2019

Ik hou van dit programma en ja ik ben in de 30 😁#wezijnerbijna — Dewi Melia (@iamD1705) July 22, 2019

Oh wat is #wezijnerbijna toch een heerlijk programma. Koddig ten top. — Eline (@eline_pijl) July 22, 2019

Genoten van de eerste aflevering en leuk dat we wat van deze landen zien het is echt mooi daar #wezijnerbijna — Miriam (@Miriam97517008) July 22, 2019

Blijft een aardig, en behoorlijk voortkeutelend programma dat #wezijnerbijna

Het is een soort #UtopiaNL maar dan met meer normale mensen. Ze laten zich niet opsluiten die vitale “oudjes”, nee hoor – ze willen vooruit. Ze willen LEVEN! En LEVEN doen ze!👍👏 — KrisKross2Paris😉NL✋ (@KrisKross2Paris) July 22, 2019

Mindfullness in zijn puurste vorm! #wezijnerbijna — sylvia cool (@sylviacool66) July 22, 2019

