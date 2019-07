Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Je wordt vandaag opvallend vroeg wakker. Je weet niet of het door een droom komt of door een geluid van buiten, maar je kunt in ieder geval niet meer in slaap komen. In plaats van in bed te blijven woelen, kun je beter accepteren dat deze dag voor jou gewoon wat eerder begint. Sta op en maak voor jezelf eens een extra lekker ontbijt klaar en probeer daar bewust van te genieten. Besef ook dat je jezelf nu eens een keer niet hoeft te haasten om op tijd te zijn.

Beeld: Sanne Bakker