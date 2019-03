Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Laat eens gewoon de boel de boel en maak niet van iedere mug meteen een olifant! Onderneem meer samen met je vriend of vriendin en spreek je plannen goed door. Alle dingen in het leven hebben een betekenis, daarom is het nu zinvoller om je door je gevoel te laten leiden dan door je verstand. Als single ben je een beetje roekeloos bezig. Je ziet versieren als een spelletje. Het enige wat je wilt, is winnen. Zonder dat je het weet, kun je hier iemand mee kwetsen. Voor de rest kun je een rustige dag verwachten.

