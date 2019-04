Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Wanneer je de knop omdraait en denkt: “Ik kan dit”, zal de situatie ineens heel anders worden. Het maakt je veel zekerder en het lijkt wel alsof alles ineens makkelijker gaat. Je zou eens wat meer energie kunnen steken in je woning. Eigenlijk hoef je niet zo veel meer te doen voordat het naar je wens is. Je ziet er gewoonweg ontzettend tegenop. Maak je niet zo druk, wanneer je er eenmaal mee begonnen bent, krijg je er weer plezier in.

Beeld: Sanne Bakker