Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Hoewel je bekend staat om je kalmte en rust, is daar nu weinig van te merken! Als een kip zonder kop ren je van hot naar her en je wilt niet stilzitten. Je krijgt hierdoor veel gedaan. Lichaamsbeweging is daarbij ook nog eens een heel goede uitlaatklep. Het is een beetje een vervelende dag, maar gelukkig komt er een leuk extraatje uit een zeer onverwachte hoek. Dat stemt je ineens veel vrolijker, want je bent er erg door verrast. Over de minder prettige dingen heb je een lang en goed gesprek met een vriend of vriendin.