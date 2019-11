Handige info vlak voor ‘pakketjesmaand’: what to do als de post je bestelling kwijt is?

Black Friday staat voor de deur, waarna Sinterklaas en Kerst elkaar in raptempo opvolgen. In deze periode draaien pakketbezorgers overuren, want we bestellen steeds meer én vaker. Er moeten miljoenen pakketten worden bezorgd en hoewel dat vaker goed dan fout gaat, raken er hier en daar helaas toch altijd wel pakketten verloren. Maar wie is er nu verantwoordelijk als jouw bestelling nooit aankomt, en wat kun je dan het beste doen?

Pakketstress

De drukte kan ervoor zorgen dat pakketjes niet goed geleverd worden, kapot binnenkomen of zelfs kwijtraken. Wat is in dergelijke gevallen je recht en wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor het pakketje?

Klachten

Volgens de Consumentenbond werden er in 2018 ruim 500 miljoen pakketten vervoerd. Helaas kwam niet al die pakketten ook aan bij de geadresseerde. Volgens de bond gaan de meeste klachten die zij binnenkrijgen over PostNL. Van de binnengekomen klachten gaat achttien procent over pakketjes die nooit zijn bezorgd en dus vermist zijn.

Aankoopprijs

Volgens Rhode Benissan Jonker, legal consultant bij Trusted Shops (een bedrijf dat een keurmerk voor webwinkels uitgeeft), is niet het postbedrijf, maar de winkelier of webwinkel in zo’n geval verantwoordelijk. “Blijkt het pakketje nergens te bekennen? Dan is de winkelier verplicht om de aankoopprijs terug te betalen, ook als je buurman het pakketje verbergt”, zegt Jonker tegen RTL Z. “De webwinkeleigenaar is echter niet verplicht om het bestelde product opnieuw bij je te leveren.”

Annuleren en garantie

Ook als het pakketje al kapot is bij ontvangst, ligt de verantwoordelijkheid bij de webshop. Je kunt je dan als klant beroepen op het herroepingsrecht, ofwel het recht om binnen veertien dagen bepaalde overeenkomsten te annuleren. In dat geval kan de retailer wel waardevermindering in rekening brengen indien daar sprake van is. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om beroep te doen op de Europese wettelijke garantie. “Als je binnen zes maanden na aankoop meldt dat er sprake is van schade, moet de retailer bewijzen dat de levering niet beschadigd was bij aflevering”, zegt Jonker. In praktijk blijkt het echter erg lastig te zijn om dit te bewijzen. In dat geval zijn ze verplicht het aankoopbedrag terug te betalen of het product opnieuw te leveren.

Lees ook

Pas op: deze (web)winkels misleiden je op Black Friday met nepaanbiedingen

Juridische procedure

Dat klinkt allemaal mooi, maar de theorie blijkt ook in dit geval mooier dan de werkelijkheid. Webshops schuiven de schuld vaak in de schoenen van de bezorger. Hierdoor word je van het kastje naar de muur gestuurd. Als consument heb je drie opties: een klacht indienen bij de Consumentenbond, een klacht indienen bij ACM of een juridische procedure starten. Het laatste wordt niet vaak gedaan, omdat er kosten aan verbonden zijn. “Maar het is in ieder geval niet aan de consument om te bewijzen dat er zaken fout gegaan zijn.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock