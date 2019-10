Maandagavond was het alweer tijd voor de laatste aflevering van ‘Chateau Meiland’, waar maar liefst 1,4 miljoen (!) mensen naar keken. Gelukkig werd dezelfde dag al bekend dat Martien en zijn gezin met kerst al terugkeren, dus lang hoeven we ze niet te missen. En nu blijkt er nóg meer goed nieuws te zijn.

Wat de Meilandjes precies gaan doen op de zender tijdens de komende feestdagen, weten we nog niet. Maar we kunnen ons voorstellen dat het weer één en al genieten wordt. Details over het programma worden later bekendgemaakt. In de tussentijd is er wél al een speciale compilatie-aflevering van Chateau Meiland waarmee de leegte kan worden opgevuld. Ínclusief niet eerder vertoonde beelden. Wat wil je nog meer?

Onvergetelijke momenten

Nu vraag je je natuurlijk af: waar kunnen we die aflevering zien? SBS heeft ‘m speciaal voor hun online videoplatform KIJK gemaakt. In de compilatie zie je de meest iconische momenten uit beide seizoenen terug (please, mogen we het fragment van de wenkbrauwenavond nog een keer zien?) én krijg je dus een aantal niet eerder vertoonde beelden voorgeschoteld. Je kijkt de aflevering hier.

Meer Martien

Vanaf 23 oktober is Martien ook wekelijks te zien in zijn eigen programma, het nieuwe Cash or Trash, waarin hij mensen uit het hele land gaat helpen met het slijten van hun waardevolle objecten. Het de bedoeling dat mensen hun spullen laten taxeren door drie professionals en deze vervolgens proberen te verkopen aan een panel van vijf doorgewinterde handelaren.

Ik vertrek

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

Ander stel

Als we de geruchten mogen geloven zijn Martien en Erica overigens niet het enige koppel uit Ik vertrek dat een eigen programma krijgt. Nóg een stel uit het populaire programma zou gevraagd zijn voor een eigen realityshow.

