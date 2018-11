Dit zijn de ultieme wastips van het dienstmeisje van Buckingham Palace

Van een dure trui tot je favoriete jurk en die jeans die zo lekker zit: je wilt natuurlijk dat je kleding zo lang mogelijk mee gaat. Zorgvuldig wassen is daarbij een must, en met de wastips van Alicia Healey – die vier jaar lang het dienstmeisje van Buckingham Palace is geweest – wordt dat appeltje-eitje.

1. Vetvlekken

Zit je lekker een frietje te eten en laat je plotseling een grote klodder mayonaise op je broek vallen? Geen zorgen, het betekent niet het einde voor je favoriete kledingstuk. Alicia adviseert om het overtollige vet weg te halen met een stukje keukenpapier en vervolgens wat bak- of babypoeder op de vlek te strooien om de olie te absorberen. Laat dit een paar minuutjes erop zitten en schud het er daarna af. Tot slot breng je wat vloeibaar wasmiddel aan op de vlek, laat je dit een paar minuten intrekken en gooi je je kledingstuk in de wasmachine. Et voilà, niemand komt ooit achter jouw onhandigheid.

2. Vlekken door producten met pigment (lees: koffie, wijn, gras etc.)

Als je een volledig glas rode wijn over je heen krijgt, is het belangrijk om de vlek meteen droog te deppen met keukenpapier. Trek dan een sprintje naar de dichtstbijzijnde kraan en spoel de vlek af met koud water; wrijf hierbij af en toe over de vlek. Daarna is het een kwestie van de plek van de vlek droog deppen. Zit er nog steeds een afdruk op je shirt? Breng dan wat wasmiddel aan en laat dit een paar minuutjes intrekken. Gooi het kledingstuk in de wasmachine en gebruik hierbij – als je tijd hebt – ook het voorwasprogramma.

3. Vlekken door eiwitten (lees: zweet of bloed)

Doe het kledingstuk meteen in een badje van koud water. Voeg hier eventueel wat azijn of zout aan toe en laat het even weken. Vervolgens gooi je het kledingstuk op een lage temperatuur in de wasmachine. Let op: gebruik geen heet water bij het verwijderen van dit soort vlekken. Dat kan ervoor zorgen dat de vlek in de vezels van de stof trekt.

4. Verkleurde jeans

Iedereen heeft er minstens één in de kast liggen. We hebben het natuurlijk over een goede spijkerbroek. Wil je de kleur ervan zolang mogelijk behouden? Dat lukt met deze wastips van Alicia:

Was je jeans niet te vaak; doe dit alleen als ze vies zijn. Met een kledingverfrisser kun je vieze geurtjes op afstand houden.

Was je spijkerbroek altijd op een lage temperatuur.

Gebruik geen wasverzachter maar azijn als je je jeans in de wasmachine gooit. Azijn werkt evengoed tegen zeepresten, maar zorgt dat de kleur wordt beschermd.

Gooi je spijkerbroeken niet, wij herhalen: niet, in de droger maar laat ze aan de lucht – maar niet in direct zonlicht – drogen.

Zit er een vlek in je spijkerbroek? Boen dan niet te hard op één plek; dat kan ervoor zorgen dat je broek plaatselijk van kleur verandert en dat zou zonde zijn.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock