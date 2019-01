Zo maak je je wasmachine schoon in maar vijf stappen

We gooien minstens eens per week onze vieze kleren in de wasmachine. Maar hoe vaak maak je het apparaat nu eigenlijk schoon? Geef maar toe, waarschijnlijk (bijna) nooit. Hoewel het misschien klinkt als een hele opgave, kun je het klusje met dit stappenplan binnen no time klaren.

Stap 1: Rubberen band

Maak de rubberen band van de machine goed schoon met keukenpapier. Hier blijft waarschijnlijk een grijs goedje op achter. Dit is een combinatie van haren, huidschilfers en lichaamsvetten. Het ontstaat vaak als je op lage temperaturen wast of te veel wasmiddel gebruikt. Zorg er dus voor dat je deze twee gewoontes zo veel mogelijk vermijdt.

Stap 2: Het zeepbakje

Haal het zeepbakje uit je wasmachine en maak deze schoon met een scheutje afwasmiddel. Spoel het bakje goed af met water, zodat alle zeepresten weg zijn en laat het vervolgens goed drogen.

Stap 3: Het gat van het zeepbakje

Zet het zeepbakje niet meteen terug, maar maak eerst het gat schoon waarin het bakje normaal staat. Pas als dit helemaal schoon is, kun je het ding terugzetten.

Stap 4: De binnenkant

De binnenkant van wasmachine is natuurlijk ook belangrijk. Deze maak je schoon door een flinke scheut natuurazijn of halve kop soda in de lege trommel te doen. Daarna laat je een programma op een hoge temperatuur draaien. Je kunt in plaats van natuurazijn of soda ook een vaatwastablet gebruiken.

Stap 5: De buitenkant

En last but not least: maak de buitenkant van de machine schoon. Dit kun je het beste doen met een doekje en zeep.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock